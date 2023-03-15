С цепочкой за 1,8 млн долларов. Новый выход беременной Рианны (фото)

Звезда сцены посетила церемонию награждения кинопремией "Оскар" и вечеринку после нее.

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34-летняя американская певица Рианна вышла в свет с бриллиантовой цепочкой за 1,8 млн долларов. Об этом пишет Page Six.

После исполнения песни "Lift Me Up", номинированной на лучшую оригинальную песню, после церемонии "Оскар-2023" молодая мама посетила вечеринку Джей-Зи и Бейонсе в знаменитом Chateau Marmont и была усыпана бриллиантами по этому случаю.

Вместе с серебристым бюстгальтером Valentino и юбкой с блестками под ярко-розовым нарядом Рири продемонстрировала более 250 каратов блестящих камней от Bayco стоимостью 2,67 миллиона долларов.

Индивидуальная бриллиантовая цепочка на животе артистки барбадосского происхождения, оцененная в 1,8 млн долларов, была оправлена в платину весом более 139 каратов овальных, круглых и розовых бриллиантов.

Рианна

Беременная во второй раз звезда соединила изделие, подчеркивающее ее интересное состояние, с трехрядным бриллиантовым ожерельем из около 96 каратов драгоценных камней огранки "роза", соответствующими серьгами с цветочным орнаментом с примерно 12 каратами бриллиантов и кольцом.

Напомним, в Сети появились кадры закулисья съемок Рианны, ее бойфренда и сына для британского Vogue.

Также Фокус писал о трех "беременных" образах Рианны во время церемонии "Оскар-2023".