Главный редактор Vogue показал закулисье съемки Рианны, ASAP Rocky и их сына (видео)

По словам Эдварда Эннифула, работать с Рианной было очень комфортно.

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Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул порадовал 1,4 млн своих подписчиков в Instagram, поделившись с ними видео бэкстейджа нашумевших съемок Рианны, ASAP Rocky и их сына, которому в мае исполнится год. Имя мальчика до сих пор держится в секрете, но в СМИ просочилась информация, что его зовут Ноа.

На опубликованных кадрах видно, что все герои съемок пребывали в отличном настроении, а малыш и вовсе получал удовольствие от происходящего. Рианна нежно целовала и обнимала ребенка, а в какой-то момент малыш даже уснул в люльке, украшенной белым атласом. Не менее нежно она веля себя и с возлюбленным. На записи присутствует и мама певицы Моника Брэйтвэйт. В голубом спортивном костюме она нянчит внука, а затем отдает его дочери.

"Быть на съемочной площадке всегда волнующе, но день, проведенный с @BadGalRiri, @ASAPRocky и их сыном, я никогда не забуду. Смотрите, как @BritishVogue покажет вам закулисье обложки Рианны в марте 2023 года", – подписал видео Эннифул.

Недавно стало известно, что Рианна и ASAP Rocky снова станут родителями. Певица ошеломила поклонников округлившимся животом во время своего 14-минутного выступления на Супербоуле. Ранее Фокус писал, что свою вторую беременность артистка держала в секрете даже от своего отца.

12 марта Рианна снова выйдет на сцену. Беременная звезда споет номинированную на "Оскар" песню "Lift Me Up" из фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".