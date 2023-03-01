Головний редактор Vogue показав закулісся зйомки Ріанни, ASAP Rocky та їхнього сина (відео)

За словами Едварда Енніфула, працювати з Ріанною було дуже комфортно.

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Головний редактор британського Vogue Едвард Енніфул порадував 1,4 млн своїх підписників у Instagram, поділившись з ними відео бекстейджа гучних зйомок Ріанни, ASAP Rocky та їхнього сина, якому в травні виповниться рік. Ім'я хлопчика досі тримається в секреті, але у ЗМІ просочилася інформація, що його звати Ноа.

На опублікованих кадрах видно, що всі герої зйомок перебували у відмінному настрої, а малюк взагалі отримував задоволення від того, що відбувається. Ріанна ніжно цілувала і обіймала дитину, а в якийсь момент малюк навіть заснув у люльці, прикрашеній білим атласом. Не менш ніжно вона поводилася і з коханим. На записі є і мама співачки Моніка Брейтвейт. У блакитному спортивному костюмі вона няньчить онука, а потім віддає його дочці.

"Бути на знімальному майданчику завжди хвилююче, але день, проведений з @BadGalRiri, @ASAPRocky та їхнім сином, я ніколи не забуду. Дивіться, як @BritishVogue покаже вам закулісся обкладинки Ріанни у березні 2023 року", — підписав відео Енніфул.

Нещодавно стало відомо, що Ріанна та ASAP Rocky знову стануть батьками. Співачка приголомшила шанувальників округленим животом під час свого 14-хвилинного виступу на Супербоулі. Раніше Фокус писав, що свою другу вагітність артистка тримала у секреті навіть від батька.

12 березня Ріанна знову вийде на сцену. Вагітна зірка заспіває номіновану на "Оскар" пісню "Lift Me Up" із фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".