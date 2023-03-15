З ланцюжком за 1,8 млн доларів. Новий вихід вагітної Ріанни (фото)

Зірка сцени відвідала церемонію нагородження кінопремією "Оскар" та вечірку після неї.

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34-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ з діамантовим ланцюжком за 1,8 млн доларів. Про це пише Page Six.

Після виконання пісні "Lift Me Up", номінованої на найкращу оригінальну пісню, під час церемонії "Оскар-2023" молода мама відвідала вечірку Джей-Зі та Бейонсе у знаменитому Chateau Marmont і була всипана діамантами з цієї нагоди.

Разом із сріблястим бюстгальтером Valentino та спідницею з блискітками під яскраво-рожевим вбранням Рірі продемонструвала понад 250 каратів блискучого каміння від Bayco вартістю 2,67 мільйона доларів.

Індивідуальний діамантовий ланцюжок на животі артистки барбадоського походження, оцінений у 1,8 млн доларів, був оправлений у платину завважки понад 139 каратів овальних, круглих і трояндових діамантів.

Ріанна

Вагітна вдруге зірка поєднала виріб, що підкреслює її цікавий стан, із трирядним діамантовим намистом із близько 96 каратів дорогоцінного каміння огранки "троянда", відповідними сережками з квітковим орнаментом із приблизно 12 каратами діамантів та каблучкою з трьома старовинними огранюваннями.

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри закулісся зйомок Ріанни, її бойфренда та сина для британського Vogue.

Також Фокус писав про три "вагітні" образи Ріанни під час церемонії "Оскар-2023".