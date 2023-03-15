Джастин и Хейли Бибер показали идеальные образы для свидания весной 2023 (фото)

Звездную пару заметили в Лос-Анджелесе.

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Джастин и Хейли Бибер продемонстрировали идеальные образы для весеннего свидания 2023 года. Об этом пишет GQ.

Канадский музыкант потерпел модную неудачу, поскольку он пытался поднять джинсы, выходя в свет с женой в Лос-Анджелесе после посещения вечеринки Vanity Fair Oscars накануне.

Влюбленные были одеты непринужденно, а 29-летний певец выбрал джинсы бренда Drew House, которые он опоясал очень низко.

Джастин, дополнивший свой вечерний образ на церемонии Оскара одеялом, также продемонстрировал серо-белую куртку с короткими рукавами поверх серого свитшота и ярко-розовой шапочки.

Интересно, что на певце также были серьги в виде инициалов его возлюбленной – Н и В.

26-летняя американская модель Хейли Бибер была одета в джинсы с полосатой рубашкой поло и черной кожаной курткой. К образ бизнес-леди добавила солнцезащитные очки, лаконичные серьги и черные ботинки. Волосы дочери Стивена Болдуина были распущены. Она продемонстрировала свою новую трендовую прическу.

Джастин и Хейли Бибер на свидании

Напомним, Хейли Бибер трогательно поздравила своего мужа с днем рождения.

Также Фокус писал о кадрах отдыха на Гавайях Джастина и Хейли Бибер.