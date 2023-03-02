"Много любви": Хейли Бибер трогательно поздравила Джастина с днем рождения (фото)

Жена именинника показала архивные кадры их любви и фото Джастина в детстве.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер трогательно поздравила своего мужа Джастина Бибера с днем рождения. Семейными кадрами звезда подиумов делится в Instagram.

"29 никогда не выглядели так хорошо ☺️С днем рождения моего лучшего друга! Слова не могут подытожить все, что ты воплощаешь. Итак, больше радости, больше путешествий, вкусной еды, приключений, больше покоя, веселья и, главное, больше любви. ✨ 🥳", — прокомментировала карусель фото дочь американского актера Стивена Болдуина.

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Бибер

В частности, на фото изображены трогательные моменты любви канадского певца и модели. Судя по всему, кадры были сделаны недавно, ведь Хейли на них предстала уже с новой прической.

Также среди карусели фото есть снимок именинника в детстве. Маленький Джастин закутан в синее полотенце.

Отметим, что менее чем за сутки публикация собрала более четырех миллионов лайков.

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Бибер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в сентябре 2018 года. Звездная пара вместе уже четыре с половиной года, однако до сих пор они не стали родителями. Однажды модели даже пришлось опровергать домыслы фанатов о пополнении в семье, ведь у нее округлился живот от кисты.

Напомним, Хейли Бибер и Джастин Бибер делятся фото отдыха на Гавайях.

Также Фокус подробно писал о новом конфликте между Селеной Гомес, Хейли Бибер и Кайли Дженнер.