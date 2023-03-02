"Багато любові": Гейлі Бібер зворушливо привітала Джастіна з днем народження (фото)
Дружина іменинника показала архівні кадри їхнього кохання та фото Джастіна в дитинстві.
26-річна американська модель Гейлі Бібер зворушливо привітала свого чоловіка Джастіна Бібера з днем народження. Сімейними кадрами зірка подіумів ділиться в Instagram.
"29 ніколи не виглядали так добре ☺️З днем народження мого найкращого друга! Слова не можуть підсумувати все, що ти втілюєш. Отже, більше радості, більше подорожей, смачної їжі, пригод, більше спокою, веселощів і, головне, більше любові. ✨🥳", — прокоментувала карусель фото донька американського актора Стівена Болдвіна.
Зокрема на фото зображені зворушливі моменти кохання канадського співака та моделі. Судячи з усього, кадри були зроблені нещодавно, адже Гейлі на них постала уже з новою зачіскою.
Також серед каруселі фото є знімок іменинника в дитинстві. Маленький Джастін закутаний у синій рушник.
Зазначимо, що менш як за добу публікація зібрала понад чотири мільйони лайків.
Джастін Бібер та Гейлі Болдвін одружилися у вересні 2018. Зіркова пара разом уже чотири з половиною роки, проте досі вони не стали батьками. Одного разу моделі навіть довелося спростовувати домисли фанатів про поповнення в родині, адже в неї заокруглився живіт від кісти.
Нагадаємо, Гейлі Бібер та Джастін Бібер діляться фото з відпочинку на Гаваях.
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