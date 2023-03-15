Джастін та Гейлі Бібер показали ідеальні образи для побачення навесні 2023 (фото)

Зіркову пару помітили в Лос-Анджелесі.

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Джастін та Гейлі Бібер продемонстрували ідеальні образи для весняного побачення 2023. Про це пише GQ.

Канадський музикант зазнав модної невдачі, оскільки він намагався підняти джинси, виходячи у світ з дружиною у Лос-Анджелесі після відвідування вечірки Vanity Fair Oscars напередодні.

Закохані були одягнені невимушено, а 29-річний співак обрав джинси бренду Drew House, які він підперезав дуже низько.

Джастін, який доповнив свій вечірній образ на церемонії Оскара ковдрою, також продемонстрував сіро-білу куртку з короткими рукавами поверх сірого світшота та яскраво-рожевої шапочки.

Цікаво, що на співаку також були сережки у вигляді ініціалів його коханої — Н і В.

26-річна американська модель Гейлі Бібер була одягнена у джинси зі смугастою сорочкою поло та чорною шкіряною курткою. До образу бізнеследі додала сонцезахисні окуляри, лаконічні сережки та чорні черевики. Волосся доньки Стівена Болдвіна було розпущене.

Джастін та Гейлі Бібер на побаченні

Нагадаємо, Гейлі Бібер зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження.

Також Фокус писав про кадри з відпочинку на Гаваях Джастіна та Гейлі Бібер.