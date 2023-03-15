Блейк Лайвли впервые вышла в свет после четвертых родов (фото)

Знаменитость была замечена во время прогулки в Нью-Йорке.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли впервые вышла в свет после четвертых родов. Об этом пишет Daily Mail.

Жену Райана Рейнольдса заметили во время сольной прогулки в мартовском Нью-Йорке.

Многодетная мама хорошо подготовилась к морозу, одевшись в роскошный длинный анорак оливкового цвета.

Натянув стильную черную вязаную шапку на свои фирменные светлые пряди, она выбрала натуралистический образ, касающийся макияжа.

Ее последний выход состоялся чуть больше месяца спустя после того, как она и ее муж Райан Рейнольдс объявили о рождении своего четвертого ребенка.

Блейк Лайвли

Рейнольдс и Лайвли, женившиеся в 2012 году, ранее стали родителями трех дочерей — восьмилетней Джеймс, шестилетней Инес и трехлетней Бетти.

Звезда культового сериала "Сплетница" обнародовала свою четвертую беременность на мероприятии Forbes в сентябре 2022 года, а в прошлом месяце они с Райаном Рейнольдсом незаметно сообщили, что знаменитость уже родила четвертого ребенка. И впоследствии стало известно, что звездная пара в очередной раз стала родителями девочки.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Напомним, Райан Рейнольдс ответил на вопрос касательно пола четвертого наследника.

Также Фокус писал о первом фото Блейк Лайвли в Сети после четвертых родов.