Блейк Лайвлі вперше вийшла у світ після четвертих пологів (фото)

Знаменитість помітили під час прогулянки в Нью-Йорку.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі вперше вийшла у світ після четвертих пологів. Про це пише Daily Mail.

Дружину Раяна Рейнольдса помітили під час сольної прогулянки в березневому Нью-Йорку.

Багатодітна мама добре підготувалася до морозу, одягнувшись у розкішний довгий анорак оливкового кольору.

Натягнувши стильну чорну в’язану шапку на свої фірмові світлі пасма, вона вибрала натуралістичний образ, що стосується макіяжу.

Її останній вихід відбувся трохи більше ніж через місяць після того, як вона та її чоловік Раян Рейнольдс оголосили про народження своєї четвертої дитини.

Блейк Лайвлі

Рейнольдс і Лайвлі, які одружилися в 2012 році, раніше стали батьками трьох дочок — восьмирічної Джеймс, шестирічної Інес і трирічної Бетті.

Зірка культового серіалу "Пліткарка" оприлюднила свою четверту вагітність на заході Forbes у вересні 2022 року, а минулого місяця вони з Раяном Рейнольдсом непомітно повідомили, що знаменитість народила четверту дитину. І згодом стало відомо, що зіркова пара вчергове стала батьками дівчинки.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Раян Рейнольдс відповів на запитання щодо статі четвертого спадкоємця.

Також Фокус писав про перше фото Блейк Лайвлі в мережі після четвертих пологів.