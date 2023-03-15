Королева Летиция продемонстрировала элегантный образ на весну 2023 (фото)
Монаршая персона посетила официальное событие в Вальядолиде.
50-летняя королева Испании Летиция продемонстрировала элегантный образ на весну 2023. Об этом пишет Daily Mail.
Жена испанского монарха выглядела элегантно в кремовом пиджаке, когда она вышла на официальное мероприятие, чтобы объявить победителя Фонда принцессы Жиронской.
Летиция продемонстрировала свое утонченное чувство стиля во время мероприятия Tour de Talento в Вальядолиде.
Мать двоих соединила свой шикарный жакет с черными брюками, добавив стильные туфли на каблуке, чтобы завершить свой официальный аутфит. Несмотря на то, что врачи запрещают монаршей персоне ходить на каблуках, она продолжает добавлять их к своим элегантным образам.
Волосы Летиции были распущены, а на лице она сделала легкий макияж.
Награды Фонда принцессы Жиронской отмечают молодых людей в возрасте 16-35 лет, которые положили начало бизнесу, создающему позитивные изменения для общества.
Принцесса Жироны – это титул, который носит старшая дочь Летиции, 15-летняя Леонор, которая однажды станет королевой Испании.
Напомним, королева Летиция вышла на публику в нежно-розовом платье за семь тысяч гривен.
Также Фокус писал об авангардном аутфите 50-летней королевы Летиции.