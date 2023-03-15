Королева Летиция продемонстрировала элегантный образ на весну 2023 (фото)

Монаршая персона посетила официальное событие в Вальядолиде.

Related video

50-летняя королева Испании Летиция продемонстрировала элегантный образ на весну 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Жена испанского монарха выглядела элегантно в кремовом пиджаке, когда она вышла на официальное мероприятие, чтобы объявить победителя Фонда принцессы Жиронской.

Летиция продемонстрировала свое утонченное чувство стиля во время мероприятия Tour de Talento в Вальядолиде.

Мать двоих соединила свой шикарный жакет с черными брюками, добавив стильные туфли на каблуке, чтобы завершить свой официальный аутфит. Несмотря на то, что врачи запрещают монаршей персоне ходить на каблуках, она продолжает добавлять их к своим элегантным образам.

Волосы Летиции были распущены, а на лице она сделала легкий макияж.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Награды Фонда принцессы Жиронской отмечают молодых людей в возрасте 16-35 лет, которые положили начало бизнесу, создающему позитивные изменения для общества.

Принцесса Жироны – это титул, который носит старшая дочь Летиции, 15-летняя Леонор, которая однажды станет королевой Испании.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция вышла на публику в нежно-розовом платье за семь тысяч гривен.

Также Фокус писал об авангардном аутфите 50-летней королевы Летиции.