Королева Летиція продемонструвала елегантний образ на весну 2023 (фото)

Монарша персона відвідала офіційну подію у Вальядоліді.

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50-річна королева Іспанії Летиція продемонструвала елегантний образ на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Дружина іспанського монарха виглядала елегантно в кремовому твідовому піджаку, коли вона вийшла на офіційний захід, щоб оголосити переможця Фонду принцеси Жиронської.

Летиція продемонструвала своє витончене почуття стилю під час заходу Tour de Talento у Вальядоліді.

Матір двох поєднала свій шикарний жакет із чорними штанами, додавши стильні туфлі на підборах, щоб завершити свій офіційний аутфіт. Попри те, що лікарі забороняють монаршій персоні ходити на підборах, вона продовжує додавати їх до своїх елегантних образів.

Волосся Летиції було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагороди Фонду принцеси Жиронської відзначають молодих людей віком 16-35 років, які започаткували бізнес, який створює позитивні зміни для суспільства.

Принцеса Жирони — це титул, який носить старша донька Летиції, 15-річна Леонор, яка одного дня стане королевою Іспанії.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція вийшла на публіку в ніжно-рожевій сукні за сім тисяч гривень.

Також Фокус писав про авангардний аутфіт 50-річної королеви Летиції.