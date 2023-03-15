Дженнифер Лопес продемонстрировала подвеску с именем своего мужа (фото, видео)

Звезда сцены и бизнес-вумен прорекламировала косметику своего бренда.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала подвеску с именем своего мужа, голливудского актера Бена Аффлека. Видео своей рутины звезда сцены поделилась в Instagram.

Знаменитость смоделировала золотое ожерелье с надписью "Бен", предназначенное для ее мужа Бена Аффлека. Также была прикреплена подвеска-сердце.

На груди артистки, родившейся в Бронксе, было только белое полотенце, поскольку она призналась, что "только что выпрыгнула из душа".

Джей Ло сказала, что чувствует, что ее кожа смотрится гораздо лучше после использования сыворотки для кожи That JLO Glow.

"Длительные дни требуют постоянного ухода за кожей… Эта сыворотка JLo Glow Serum — это моя сияющая езда или смерть #THISISMENOW #ConsistencyIsKey 🔑 @JLoBeauty @Sephora #LimitlessGlow", — подписала ролик жена оскароносного актера.

Дженнифер Лопес

Ранее американская певица уже демонстрировала аксессуары с инициалами своего возлюбленного.

Дженнифер Лопес

Джей Ло и Бен Аффлек поженились летом 2022 после практически 20-летнего "перерыва" в отношениях. Ведь в начале 2000-х они были уже обручены, однако разорвали свой союз.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек приобрели роскошное поместье за более чем 60 млн долларов.

Также Фокус писал о комфортном образе на теплую весну 2023 от Дженнифер Лопес.