Дженніфер Лопес продемонструвала підвіску з іменем свого чоловіка (фото, відео)

Зірка сцени та бізнесвумен прорекламувала косметику свого бренду.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала підвіску з іменем свого чоловіка, голлівудського актора Бена Аффлека. Відео своєї рутини зірка сцени поділилася в Instagram.

Знаменитість змоделювала золоте намисто з написом "Бен", яке було призначене для її чоловіка Бена Аффлека. Також була прикріплена підвіска-серце.

На грудях артистки, яка народилася в Бронксі, був лише білий рушник, оскільки вона зізналася, що "щойно вистрибнула з душу".

Джей Ло сказала, що відчуває, що її шкіра виглядає набагато краще після використання сироватки для шкіри That JLO Glow.

"Тривалі дні вимагають постійного догляду за шкірою… Ця сироватка JLo Glow Serum — це моя сяюча їзда або смерть #THISISMENOW #ConsistencyIsKey 🔑 @JLoBeauty @Sephora #LimitlessGlow", — підписала ролик дружина оскароносного актора.

Дженніфер Лопес

Раніше американська співачка вже демонструвала аксесуари з ініціалами свого коханого.

Дженніфер Лопес

Джей Ло та Бен Аффлек одружилися влітку 2022 після практично 20-річної "перерви" у стосунках. Адже на початку 2000-х вони вже були заручені, проте розірвали свій союз.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек придбали розкішний маєток за понад 60 млн доларів.

Також Фокус писав про комфортний образ на теплу весну 2023 від Дженніфер Лопес.