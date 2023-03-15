Живые ароматизаторы. Топ-7 комнатных растений с приятным запахом

Каждое из этих растений нуждается в хорошем освещении и достаточном поливе, чтобы радовать своим ароматом.

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Комнатные растения в большинстве своем не пахнут. Это обусловлено селекцией. Дело в том, что запах и сами цветы на растении служат для привлечения пчел и прочих насекомых-опылителей. В условиях дома в этом нет необходимости. Однако утверждать, что абсолютно все цветы, которые выращивают в квартирах или домах, не имеют запаха, тоже неправильно. Аромат некоторых цветов может быть настолько сильным, что его слышно в соседней комнате. Портал Тhursd назвал семь комнатных растений, обладающих невероятным запахом.

Цитрусовое дерево

Маленькое цитрусовое деревце (лимон, апельсин, лайм, мандарин) с его изысканно ароматными цветами, а также крошечный урожай фруктов, богатых витамином С, — именно поэтому оно считается одним из лучших ароматных комнатных растений. Для того, чтобы аромат цитрусовых всегда присутствовал в доме, лучше покупать карликовые сорта, например, каламондиновый апельсин. Стоит учитывать, что это растение нуждается в обильном освещении, поэтому если его недостаточно, стоит заранее позаботиться о фитолампе.

Гардения

Гардения является одним из самых приятно пахнущих растений и считается лучшим выбором в качестве живого ароматического диффузора. Чтобы она росла и цвела обильно, стоит выбрать для нее светлое место, куда не менее четырех часов в день попадает прямое солнце. Также она нуждается в высоком уровне влажности. Это поможет сохранить темно-зеленые листья здоровыми, что необходимо для роста цветов и их приятного аромата.

Жасмин

Комнатный жасмин, как и его декоративный садовый сородич, обладает удивительным запахом. Как и другие пахнущие цветы, он нуждается в достаточном освещении: не менее шести часов солнечного света каждый день. Поэтому в холодное и пасмурное время года нужно позаботиться о дополнительном освещении для него.

Орхидея

Орхидеи не всегда пахнут, но есть сорта, которые могут похвастаться нежнейшим ароматом, причем иногда весьма необычным. Например, орхидея Sharry Baby Oncidium имеет запах шоколада. Другие орхидеи, такие как "Мерцание" и "Гавайский закат", обладают тонким ароматом. Идеально покупать орхидею, когда она цветет, чтобы можно было понюхать ее. Во время цветения орхидеи нужно обеспечить ей достаточную влажность, чтобы она полнее раскрыла свой аромат.

Душистая герань

Герань – один из самых неприхотливых и распространенных цветков на украинских подоконниках. Душистая герань обладает тонким запахом, когда цветет. В отличие от обычной герани, ее листья не пахнут. Это растение рекомендуют в качестве ароматерапии, поскольку она благотворно влияет на нервную систему.

Французская лаванда

Все травы обладают характерным ароматом, который усиливает их кулинарное и терапевтическое значение, но когда дело доходит до аромата, лаванда не имеет себе равных. Запах так же сильно присутствует в листве, как и в цветах

Французскую лаванду можно выращивать как комнатное растение. При хорошем уходе и достаточном освещении она будет непрерывно цвести и радовать ароматом.

Стефанотис

Стефанотис, также известный как свадебный венок, имеет маленькие нежные цветы, которые источают приятный и сильный аромат. Растение требует сильного солнечного света и умеренного количества воды, что делает его невероятно простым в выращивании.

Если вы решили обзавестись чем-то из перечисленных цветов, не рекомендуем вам ставить их все в одной комнате. Запах, который в закрытом пространстве становится сильнее, может вызвать головные боли. Поэтому лучше выбирать для таких растений большие комнаты либо же помещения с хорошей вентиляцией.

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