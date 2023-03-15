Живі ароматизатори. Топ 7 кімнатних рослин із приємним запахом

Кожна з цих рослин потребує хорошого освітлення та достатнього поливу, щоб радувати своїм ароматом.

Related video

Кімнатні рослини переважно не пахнуть. Це зумовлено селекцією. Справа в тому, що запах і самі квіти на рослині слугують для приваблення бджіл та інших комах-запилювачів. В умовах будинку в цьому немає потреби. Проте стверджувати, що абсолютно всі квіти, які вирощують у квартирах чи будинках, не мають запаху, також неправильно. Аромат деяких кольорів може бути настільки сильним, що його чути у сусідній кімнаті. Портал Тhursd назвав сім кімнатних рослин, які мають неймовірний запах.

Цитрусове дерево

Маленьке цитрусове деревце (лимон, апельсин, лайм, мандарин) з його вишукано ароматними квітами, а також крихітний урожай фруктів, багатих на вітамін С, — саме тому воно вважається однією з найкращих ароматних кімнатних рослин. Для того, щоб аромат цитрусових завжди був у будинку, краще купувати карликові сорти, наприклад, каламондиновий апельсин. Варто враховувати, що ця рослина потребує рясного освітлення, тому якщо її недостатньо, варто заздалегідь подбати про фітолампу.

Гарденія

Гарденія є однією з рослин, які найбільш приємно пахнуть, і вважається найкращим вибором як живий ароматичний дифузор. Щоб вона росла і цвіла рясно, варто вибрати для неї світле місце, куди щонайменше чотири години на день потрапляє пряме сонце. Також вона потребує високого рівня вологості. Це допоможе зберегти темно-зелене листя здоровим, що необхідно для росту квітів та їх приємного аромату.

Жасмин

Кімнатний жасмин, як і його декоративний садовий родич, має дивовижний запах. Як й інші квіти, що пахнуть, він потребує достатнього освітлення: не менше шести годин сонячного світла щодня. Тому в холодну та похмуру пору року потрібно подбати про додаткове освітлення для нього.

Орхідея

Орхідеї не завжди пахнуть, але є сорти, які можуть похвалитися найніжнішим ароматом, причому іноді дуже незвичайним. Наприклад, орхідея Sharry Baby Oncidium має запах шоколаду. Інші орхідеї, такі як "Иерехтіння" і "Гавайський захід сонця", мають тонкий аромат. Ідеально купувати орхідею, коли вона цвіте, аби можна було понюхати її. Під час цвітіння орхідеї необхідно забезпечити їй достатню вологість, щоб вона повніше розкрила свій аромат.

Запашна герань

Герань — одна з найвибагливіших і найпоширеніших квіток на українських підвіконнях. Запашна герань має тонкий запах, коли цвіте. На відміну від звичайної герані, її листя не пахне. Цю рослину рекомендують як ароматерапію, оскільки вона благотворно впливає на нервову систему.

Французька лаванда

Усі трави мають характерний аромат, який посилює їх кулінарне та терапевтичне значення, але коли справа доходить до аромату, лаванда не має собі рівних. Запах так само сильно присутній у листі, як і у квітах.

Французьку лаванду можна вирощувати як кімнатну рослину. За умов хорошого догляду та достатнього освітлення вона безперервно цвістиме і радуватиме ароматом.

Стефанотіс

Стефанотіс, також відомий як весільний вінок, має маленькі ніжні квіти, які випромінюють приємний і сильний аромат. Рослина вимагає сильного сонячного світла та помірної кількості води, що робить його неймовірно простим у вирощуванні.

Якщо ви вирішили придбати щось з перерахованих квітів, не рекомендуємо вам ставити їх усі в одній кімнаті. Запах, який у закритому просторі стає сильнішим, може викликати головний біль. Тому краще вибирати для таких рослин великі кімнати або приміщення з гарною вентиляцією.

Раніше Фокус писав, які рослини позбавлять будинок від плісняви та вологи, а які залучать гроші.