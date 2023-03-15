Актер Райан Рейнольдс стал богаче на 337 млн долларов

Актер владел 25% акций компании Mint Mobile, которую купил второй по величине провайдер беспроводной связи в США T-Mobile.

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Американский актер Райан Рейнольдс, который недавно в четвертый раз стал отцом, – не только счастливый семьянин, состоявшийся в профессии, но еще и очень успешный бизнесмен. Недавно он увеличил свое состояние на более чем 337 миллионов долларов в результате покупки компанией T-Mobile бюджетного провайдера беспроводной связи Mint Mobile, совладельцем 25% которой является актер, пишет Forbes.

Сумма сделки – 1,35 млрд долларов. T-Mobile, второй по величине провайдер беспроводной связи в стране, приобретает Ka’ena Corporation и ее дочерние компании Mint Mobile, Ultra mobile и Plum. Оплата на 39% будет осуществлена наличными и на 61% – акциями.

Mint Mobile — лишь одна из многих компаний в портфеле Рейнольдса. В 2020 году Diageo приобрела его алкогольную компанию Aviation Gin, где тот владел "неуказанной миноритарной долей", за 335 млн долларов авансом и дополнительно 275 млн долларов в зависимости от результатов деятельности компании в течение следующих 10 лет.

В Diageo заявили, что Райан и совладелец Davos Brands сохранят "постоянную долю владения" в компании. Он также руководит креативным агентством Maximum Effort. В 2021 году Рейнольдс и создатель Always Sunny in Philadelphia Роб МакЭлхенни приобрели футбольный клуб Wrexham AFC за 2,5 млн долларов. В том же году его жена Блейк Лайвли запустила свою линию напитков Betty Buzz в партнерстве с Maximum Effort.

Несмотря на свой успех в бизнесе, Рейнольдс по-прежнему снимается в "Дэдпуле 3" вместе с Хью Джекманом, который снова сыграет роль Росомахи. Он активно появляется на красных дорожках на премьерах, раздает интервью и приходит на ток-шоу. На одной из программ актер случайно рассекретил пол своего четвертого ребенка, которого ему родила жена Блейк Лайвли. По его словам, это девочка. Правда, ее имени он не назвал и в подробности вдаваться не стал.