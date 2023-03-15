Актор Раян Рейнольдс став багатшим на 337 млн доларів

Актор володів 25% акцій компанії Mint Mobile, яку купив другий за величиною провайдер бездротового зв'язку у США T-Mobile.

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Американський актор Раян Рейнольдс, який нещодавно вчетверте став батьком, — не лише щасливий сім'янин, який прославився у професії, а ще й дуже успішний бізнесмен. Нещодавно він збільшив свої статки на більш ніж 337 мільйонів доларів унаслідок купівлі компанією T-Mobile бюджетного провайдера бездротового зв'язку Mint Mobile, співвласником 25% якої є актор, пише Forbes.

Сума операції — 1,35 млрд доларів. T-Mobile, другий за величиною провайдер бездротового зв'язку в країні, купує Ka'ena Corporation та її дочірні компанії Mint Mobile, Ultra mobile та Plum. Оплату на 39% буде здійснено готівкою та на 61% — акціями.

Mint Mobile — лише одна з багатьох компаній у портфелі Рейнольдса. У 2020 році Diageo придбала його алкогольну компанію Aviation Gin, де той володів "невказаною міноритарною часткою", за 335 млн доларів авансом і додатково 275 млн доларів залежно від результатів діяльності компанії протягом наступних 10 років.

У Diageo заявили, що Раян і співвласник Davos Brands збережуть "постійну частку володіння" у компанії. Він також керує креативною агенцією Maximum Effort. У 2021 році Рейнольдс і творець Always Sunny in Philadelphia Роб МакЕлхенні придбали футбольний клуб Wrexham AFC за 2,5 млн доларів. У тому ж році його дружина Блейк Лайвлі запустила свою лінію напоїв Betty Buzz у партнерстві з Maximum Effort.

Незважаючи на свій успіх у бізнесі, Рейнольдс, як і раніше, знімається в "Дедпулі 3" разом з Г'ю Джекманом, який знову зіграє роль Росомахи. Він активно з'являється на червоних доріжках на прем'єрах, роздає інтерв'ю та приходить на ток-шоу. На одній з програм актор випадково розсекретив стать своєї четвертої дитини, яку йому народила дружина Блейк Лайвлі. За його словами, це дівчинка. Щоправда, її імені він не назвав і в подробиці вдаватися не став.