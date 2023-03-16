Наоми Кэмпбелл обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа (фото)

Звезда подиумов сильно отредактировала снимки с церемонии "Оскар-2023".

Related video

52-летнюю британскую супермодель Наоми Кэмпбелл обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения столкнулась с негативной реакцией из-за публикации серии кадров отредактированных фотографий с церемонии "Оскар-2023".

Несмотря на то, что супермодель выглядела потрясающе на вечеринке Vanity Fair в облегающем бедра платье кремового цвета, поклонники заметили, что фотографии, которые она загрузила в соцсети, очень отличались от необработанных снимков, сделанных на красной дорожке.

"#VF #oscars.. спасибо моей команде за эту последнюю минуту в #Лос-Анджелесе", — подписала модель карусель фотографий.

Первая фотография была сильно отретуширована: голова и нос Кэмпбелл выглядели гораздо меньше и непропорциональны остальному ее телу.

Наоми Кэмпбелл

Кроме того, кожа британской знаменитости была разглажена и освещена.

Редактирование фото удивило многих поклонников, умолявших модель опубликовать оригинальные изображения и "нормализовать старение".

"Боже помоги нам, если даже Наоми думает, что ей это нужно", — прокомментировал один фанат. "Она безупречна, как есть. Редактирование не нужно".

Наоми Кэмпбелл

Напомним, Наоми Кэмпбелл дефилировала на Парижской неделе моды.

Также Фокус писал о появлении Наоми Кэмпбелл на обложке индийского глянца.