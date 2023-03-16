Наомі Кемпбелл звинувачують у надмірному використанні фотошопу (фото)

Зірка подіумів сильно відредагувала знімки з церемонії "Оскар-2023".

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52-річну британську супермодель Наомі Кемпбелл звинувачують у надмірному використанні фотошопу. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження зіткнулася з негативною реакцією за публікацію серії кадрів надто відредагованих фотографій з церемонії "Оскар-2023".

Незважаючи на те, що супермодель виглядала приголомшливо на вечірці Vanity Fair у сукні кремового кольору, що облягала стегна, шанувальники швидко помітили, що фотографії, які вона завантажила в соцмережі, дуже відрізнялися від необроблених знімків, зроблених на червоній доріжці.

"#VF #oscars .. дякую моїй команді за цю останню хвилину в #Лос-Анджелесі", — підписала модель карусель фотографій.

Перша фотографія була сильно відретушована: голова та ніс Кемпбелл виглядали набагато меншими та непропорційними до решти її тіла.

Наомі Кемпбелл

Крім того, шкіра британської знаменитості була розгладжена та освітлена.

Редагування фото здивувало багатьох шанувальників, які благали модель опублікувати оригінальні зображення та "нормалізувати старіння".

"Боже, допоможи нам, якщо навіть Наомі думає, що їй це потрібно", — прокоментував один фанат. "Вона бездоганна, як є. Редагування не потрібно".

Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл дефілювала на Паризькому тижні моди.

Також Фокус писав про появу Наомі Кемпбелл на обкладинці індійського глянцю.