Многодетные родители Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли были замечены прогулке (фото)

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли вышли вместе прогулять после того, как актер прилично увеличил свое состояние.

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли были замечены в Нью-Йорке в среду на фоне новостей о том, что актер увеличил свое состояние на более чем 337 миллионов долларов в результате покупки компанией T-Mobile бюджетного провайдера беспроводной связи Mint Mobile, совладельцем 25% которой он является. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний актер надел оливково-зеленую куртку Moncler Grenoble Lagorai, брюки синего цвета и темно-зеленую шапку. Свой ансамбль он дополнил кроссовками Nike Air Max 1 Travis Scott Cactus Jack Wheat Lemon Drop, когда шел рука об руку со своей супругой.

35-летняя звезда сериала "Сплетница" укуталась в темно-синее двубортное плюшевое пальто, под которым был черный спортивный костюм. Свой аутфит Лайвли дополнила черными ботинками с ребристой подошвой, флисовой шапкой и темными винтажными солнцезащитными очками.

Напомним, недавно Блейк Лайвли родила своему мужу Райану Рейнольдсу четвертого ребенка и уже продемонстрировала подписчикам в Instagram фигуру.

На данный момент пара еще не показала малыша, его дата рождения, имя и пол держатся в секрете. У актеров, которые поженились в 2012 году, уже подрастают три дочери: семилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.

Ранее Фокус писал, что во время беременности Блейк кардинально изменила имидж, решив поэкспериментировать с цветом волос.