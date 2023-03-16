Багатодітні батьки Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі помітили на прогулянці (фото)

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі вийшли разом прогуляти після того, як актор пристойно збільшив свій статок.

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Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі були помічені в Нью-Йорку в середу на тлі новин про те, що актор збільшив свої статки на більш ніж 337 мільйонів доларів внаслідок купівлі компанією T-Mobile бюджетного провайдера бездротового зв'язку Mint Mobile, співвласником 25% якої він є. Про це пише Daily Mail.

46-річний актор одягнув оливково-зелену куртку Moncler Grenoble Lagorai, штани синього кольору й темно-зелену шапку. Свій ансамбль він доповнив кросівками Nike Air Max 1 Travis Scott Cactus Jack Wheat Lemon Drop, коли йшов пліч-о-пліч зі своєю дружиною.

35-річна зірка серіалу "Пліткарка" вкуталася в темно-синє двобортне плюшеве пальто, під яким був чорний спортивний костюм. Свій аутфіт Лайвлі доповнила чорними черевиками з ребристою підошвою, флісовою шапкою та темними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, нещодавно Блейк Лайвлі народила своєму чоловікові Раяну Рейнольдсу четверту дитину та вже продемонструвала підписникам в Instagram фігуру.

Наразі пара ще не показала малюка, його дата народження, ім'я та стать тримаються в секреті. В акторів, які одружилися у 2012 році, вже підростають три дочки: семирічна Джеймс, шестирічна Інес і трирічна Бетті.

Раніше Фокус писав, що під час вагітності Блейк кардинально змінила імідж, вирішивши поекспериментувати з кольором волосся.