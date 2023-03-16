Модные тренды весны 2023. Как выбрать лучшую юбку сезона

Дизайнеры предлагают огромный выбор самых разнообразных юбок, начиная от дерзких мини и заканчивая женственными макси.

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Совсем скоро на улице воцарится стабильная плюсовая температура, а это значит, что пора отложить подальше теплые джинсы и брюки и пересмотреть ассортимент своих юбок. Стильные, практичные, красивые они как нельзя лучше подчеркнут женственность, а правильный выбор цвета, фасона и материала подчеркнет стиль их обладательницы. Фокус собрал самые актуальные основные тренды весны и предлагает обратить внимание на юбки, которые, по мнению дизайнеров, будут актуальны весной 2023.

Весна 2023 не предполагает какой-то один конкретный стиль. Отвечая на вопрос, что будет модно весной-летом 2023, отметим, что выбор довольно велик – от дерзких мини с заниженной талией, до женственных моделей миди и макси из плотных и летящих тканей.

Мини-юбка

Короткие юбки никогда не выходят из моды, поскольку являются одним из самых соблазнительных и смелых предметов гардероба. Весна 2023 не стала исключением. Дизайнеры предлагают не стесняться и надевать мини с сапогами, балетками, кроссовками, а в качестве верха подбирать к ним как топы и майки, так и пышные объемные вещи. Среди модных домов обилием коротких юбок в своих коллекциях особо порадовали Roberto Cavalli, Valentino, Miu Miu, а также ряд брендов поменьше.

Юбка с низкой посадкой

Низкая посадка, которая еще пару сезонов назад считалась устаревшей и вообще моветоном, триумфально возвращается весной 2023, символизируя триумф возрождения тренда нулевых. Модельеры предлагают юбки самой разной длины, главное – экстремально низкая посадка. Как носить подобные вещи, прекрасно иллюстрирует Джулия Фокс. Главное условие – наличие подтянутого живота, который не стыдно будет показать, надев такую юбку с укороченным свитером или топом.

Джинсовая юбка

Деним – без преувеличения является вечной классикой. Джинсовые юбки весной-летом 2023 будут как нельзя кстати на волне возвращения дизайнеров от высокой моды до более приземленной и носибельной. Юбки из однотонного джинса, с вышивкой и стразами, разной длины и объема – must have этого сезона. Они практичны и универсальны, а учитывая, что модными будут и джинсовые куртки, можно подобрать весьма неплохой комплект.

Длинная юбка

Тренды весна-лето 2023 совершенно не исключают длинных юбок. Более того, они снова на пике моды. Женственные, из мягких фактурных тканей, трикотажа, шифона и даже джинса они пополнят гардероб, став его неотъемлемой частью и одной из самых трендовых вещей сезона. С разрезом и без, облегающие и свободные, – полета фантазии и модных ограничений нет.

Весной и летом лучше выбирать юбки с эффектом деграде – как у Giorgio Armani, с откровенным высоким разрезом, как у David Koma или c яркими принтами, как у Roberto Cavalli и Dior. Их можно сочетать с короткими топами, блузами или жилетками на голое тело.

Юбка-карго

Эстетика рабочей униформы ч большими накладными карманами – тренды весны 2023. Актуальными будут длинные юбки-парашюты со множеством карманов, а также более лаконичные варианты с парой больших карманов на бедрах. Что касается материалов, то это может быть кожа, деним, плащевка и множество других тканей.

Юбка с бахромой

Юбки с бахромой в сезоне весна-лето 2023 будут весьма модны, что уже транслируют некоторые голливудские звезды. Это одна из самых эффектных тенденций весны и лета – она придает образу динамики и оригинальности. Оценить, как выглядит юбка с бахромой в движении, предлагают дизайнеры брендов Salvatore Ferragamo, Burberry и Chanel.

Напомним, ранее Фокус писал, какие куртки и обувь будут в моде весной 2023.