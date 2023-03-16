Модні тренди весни 2023. Як вибрати найкращу спідницю сезону

Дизайнери пропонують величезний вибір найрізноманітніших спідниць, починаючи від зухвалих міні та закінчуючи жіночними максі.

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Незабаром на вулиці запанує стабільна плюсова температура, а це означає, що настав час відкласти подалі теплі джинси та штани й переглянути асортимент своїх спідниць. Стильні, практичні, красиві, вони якнайкраще підкреслять жіночність, а правильний вибір кольору, фасону та матеріалу підкреслить стиль їхньої власниці. Фокус зібрав найактуальніші основні тренди весни та пропонує звернути увагу на спідниці, які, на думку дизайнерів, будуть актуальні навесні 2023 року.

Весна 2023 року не передбачає якийсь один конкретний стиль. Відповідаючи на запитання, що буде модно навесні-літом 2023, відзначимо, що вибір досить великий — від зухвалих міні із заниженою талією, до жіночних моделей міді та максі зі щільних тканин, що розлітаються.

Мініспідниця

Короткі спідниці ніколи не виходять із моди, оскільки є одним із найпривабливіших і найсміливіших предметів гардеробу. Весна 2023 року не стала винятком. Дизайнери пропонують не соромитися й одягати міні з чоботями, балетками, кросівками, а як верх підбирати до них як топи та майки, так і пишні об'ємні речі. Серед модних домів великою кількістю коротких спідниць у своїх колекціях особливо порадували Roberto Cavalli, Valentino, Miu Miu, а також низка менших брендів.

Спідниця з низькою посадкою

Низька посадка, яка ще кілька сезонів тому вважалася застарілою та взагалі моветоном, тріумфально повертається навесні 2023 року, символізуючи тріумф відродження тренду нульових. Модельєри пропонують спідниці різної довжини, головне — екстремально низька посадка. Як носити подібні речі, чудово ілюструє Джулія Фокс. Головна умова — наявність підтягнутого живота, який не соромно буде показати, одягнувши таку спідницю з укороченим светром чи топом.

Джинсова спідниця

Денім без перебільшення є вічною класикою. Джинсові спідниці навесні-влітку 2023 будуть дуже доречними на хвилі повернення дизайнерів від високої моди до більш приземленої і такої, яку справді можна носити. Спідниці з однотонного джинсу, з вишивкою та стразами, різної довжини й об'єму — must have цього сезону. Вони практичні й універсальні, а з огляду на те, що модними будуть і джинсові куртки, можна підібрати досить непоганий комплект.

Довга спідниця

Тренди весна-літо 2023 не виключають довгих спідниць. Крім того, вони знову на піку моди. Жіночі, з м'яких фактурних тканин, трикотажу, шифону та навіть джинсу вони поповнять гардероб, ставши його невід'ємною частиною та однією з найтрендовіших речей сезону. З розрізом і без, обтислі та вільні — обмежень для польоту фантазії немає.

Навесні та влітку краще вибирати спідниці з ефектом деграді — як у Giorgio Armani, з відвертим високим розрізом, як у David Koma, або з яскравими принтами, як у Roberto Cavalli та Dior. Їх можна поєднувати з короткими топами, блузами чи жилетками на голе тіло.

Спідниця-карго

Естетика робочої уніформи з великими накладними кишенями — тренди весни 2023. Актуальними будуть довгі спідниці-парашути з безліччю кишень, а також лаконічніші варіанти з парою великих кишень на стегнах. Що стосується матеріалів, то це може бути шкіра, денім, плащівка та безліч інших тканин.

Спідниця з бахромою

Спідниці з бахромою в сезоні весна-літо 2023 будуть дуже модними, що вже транслюють деякі голлівудські зірки. Це одна з найефектніших тенденцій весни та літа — вона надає образу динаміки ф оригінальності. Оцінити, який вигляд має спідниця з бахромою в русі, пропонують дизайнери брендів Salvatore Ferragamo, Burberry та Chanel.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які куртки та взуття будуть у моді навесні 2023 року.