Принц Уильям рассказал, что могло бы очень огорчить принцессу Диану

Покойная королевская персона практически всю свою сознательную жизнь посвятила благотворительным делам.

Related video

Принц Уильям признался, что могло бы огорчить его маму, принцессу Диану. Об этом будущий король Великобритании рассказал Comic Relief.

Старший сын Карла III впервые узнал о беспризорности от своей покойной матери, принцессы Дианы, и он считает, что она была бы очень разочарована, увидев, насколько мало прогресса было достигнуто в этом вопросе за годы после ее смерти (принцесса Диана умерла в 1997 году).

Comic Relief опубликовали в YouTube короткий ролик из своего нового видео с королевским лицом, которое будет полностью транслироваться во время телемарафона позже. В тизере принц Уэльский посещает одну из благотворительных организаций, поддерживаемую Comic Relief под названием Groundswell, где он записывает подкаст.

Во время разговора Уильям сказал: "Моя мать познакомила меня с проблемой бездомности с детства, и я очень рад, что она это сделала. Я думаю, что она была бы разочарована тем, что мы все еще не продвинулись дальше с точки зрения борьбы с бездомностью и его предотвращение, чем тогда, когда она была заинтересована и вовлечена в это".

Покойная принцесса Диана всю жизнь была защитником этого вопроса, даже приводя Уильяма и его младшего брата Гарри в приюты в детстве.

Принц Уильям рассказал о том, что могло бы очень огорчить принцессу Диану

Напомним, принц Уильям и принц Гарри могут встретиться на похоронах родственницы.

Также Фокус писал об аресте принцессы Дианы под ночным клубом, о чем недавно рассказала Сара Фергюсон.