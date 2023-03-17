Принц Вільям розповів, що могло би дуже засмутити принцесу Діану

Покійна королівська особа практично все своє свідоме життя присвятила благодійним справам.

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Принц Вільям зізнався, що могло би засмутити його маму, принцесу Діану. Про це майбутній король Великобританії розповів для Comic Relief.

Старший син Карла ІІІ вперше дізнався про безпритульність від своєї покійної матері, принцеси Діани, і він вважає, що вона була б дуже розчарована, побачивши, наскільки мало прогресу було досягнуто в цьому питанні за роки після її смерті (принцеса Діана померла у 1997 році).

Comic Relief опублікували в YouTube короткий ролик зі свого нового відео з королівською особою, яке буде повністю транслюватися під час телемарафону пізніше. У тизері принц Уельський відвідує одну з благодійних організацій, що підтримується Comic Relief під назвою Groundswell, де він записує подкаст.

Під час розмови Вільям сказав: "Моя мати познайомила мене з проблемою бездомності з дитинства, і я дуже радий, що вона це зробила. Я думаю, що вона була б розчарована тим, що ми все ще не просунулися далі з точки зору боротьби з бездомністю та її запобігання, ніж тоді, коли вона була зацікавлена та залучена до цього".

Покійна принцеса Діана все життя була захисником цього питання, навіть приводячи Вільяма та його меншого брата Гаррі в притулки в дитинстві.

Принц Вільям розповів про те, що могло би дуже засмутити принцесу Діану

Нагадаємо, принц Вільям та принц Гаррі можуть зустрітися на похороні родички.

Також Фокус писав про арешт принцеси Діани під нічним клубом, про що нещодавно розповіла Сара Фергюсон.