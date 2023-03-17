76-летняя Шер показала потрясающее "обручальное" кольцо на прогулке

Поп-дива получила кольцо с бриллиантом от своего 37-летнего бойфренда, но до сих пор не подтвердила факт помолвки.

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76-летняя певица Шер снова заставила говорить о помолвке со своим 37-летним бойфрендом Александром Эдвардсом, когда вышла в свет, демонстрируя роскошное обручальное кольцо с грушевидным бриллиантом. Об этом пишет Daily Mail.

Она уже показывала подарок, ювелиры даже оценили его в 25- тысяч долларов, но кроме намеков, Шер никаких новостей не сообщила. Она не подтвердила, что кольцо было подарено на помолвку, но и не отрицает этого.

Пара обнародовала свой роман в ноябре 2022 года и совсем недавно дебютировала вместе на красной ковровой дорожке.

Ранее в этом месяце Александр сообщил, что они с Шер уже познакомились с детьми друг друга и, как сообщается, вместе работают над музыкой.

Впервые показывая кольцо, Шер подписала видео словами: "Нет слов, Александр". Фанаты немедленно подумали, что это знак того, что пара обручилась.

Шер не снимает кольцо, подаренное бойфрендом

Но источник сообщил СМИ, что хотя Шер и Александр "очень влюблены друг в друга", они не торопятся.

"Они не говорят о свадьбе или чем-то подобном, но они серьезны в своих отношениях", — сказал инсайдер.

С кольцом на пальце Шер появилась на прогулке в Лос-Анджелесе ровно через неделю после того, как она и ее бойфренд посетили звездный показ мод Versace.

Они обнимались и даже поцеловались перед объективами фотокамер.

Ранее певица упоминала о их романе на шоу Келли Кларксон и отметила, что понимает, какую реакцию вызывает их 39-летняя разница в возрасте.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Twitter Cher

"Ну, на бумаге это выглядит как-то нелепо, но в реальной жизни мы отлично ладим. Он потрясающий, и я не отпуская мужчинам комплименты, которых они не заслуживают", — пошутила Шер.

"Он очень умен, он очень талантлив, и он действительно забавный, и он очень хорош собой. И вообще, если бы я не встречалась с молодыми мужчинами, то у меня бы никогда не было свиданий, потому что мужчинам постарше я просто всегда не очень-то нравилась", — призналась поп-дива.

Напомним, до Александра, у Шер было два супруга. С Сонни Боно певица выступала дуэтом. В этом браке родилась дочь Честити, которая позже сменила пол и стала Чезом Боно. Сейчас ей 54 года. Шер и Сонни развелись в 1974 году, а в 1998 году Сонни разбился, катаясь на лыжах.

Второй раз певица вышла замуж за продюсера Грегга Оллмана. Пара развелась в 1979 году. Грегг скончался несколько лет назад. У пары есть 46-летний сын Элайджа Блю Оллман, солист группы Deadsy.

Также у Шер были романы с Джином Симмонсом, бас-гитаристом рок-группы Kiss, Вэлом Килмером, Эриком Клэптоном, Ричи Самбора, Рэйем Лиотта и даже Томом Крузом. Тому тогда было 23 года, а Шер – 40, и на шоу она говорила, что "с ума сходила по этому мальчишке".

Ранее друзья Шер рассказали, что роскошное кольцо было просто подарком на 76-летие певицы, а вовсе не презентом в честь помолвки.