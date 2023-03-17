76-річна Шер показала приголомшливу обручку на прогулянці

Попдіва отримала обручку з діамантом від свого 37-річного бойфренда, але досі не підтвердила факт заручин.

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76-річна співачка Шер знову змусила говорити про заручини зі своїм 37-річним бойфрендом Олександром Едвардсом, коли вийшла у світ, демонструючи розкішну обручку з грушеподібним діамантом. Про це пише Daily Mail.

Вона вже показувала подарунок, ювеліри навіть оцінили його у 25 тисяч доларів, але, крім натяків, Шер жодних новин не повідомила. Вона не підтвердила, що обручку подарували на заручини, але й не заперечує цього.

Пара оприлюднила свій роман у листопаді 2022 року та зовсім недавно дебютувала разом на червоній доріжці.

Раніше цього місяця Олександр повідомив, що вони з Шер уже познайомилися з дітьми одне одного й разом працюють над музикою.

Уперше показуючи обручку, Шер підписала відео словами: "Немає слів, Олександре". Фанати негайно подумали, що це знак того, що пара побралася.

Шер не знімає обручку, подаровану бойфрендом

Але джерело повідомило ЗМІ, що хоча Шер і Олександр "дуже закохані одне в одного", вони не поспішають.

"Вони не говорять про весілля або щось подібне, але вони серйозні у своїх стосунках", — сказав інсайдер.

Із кільцем на пальці Шер з'явилася на прогулянці в Лос-Анджелесі через тиждень після того, як вона та її бойфренд відвідали зірковий показ мод Versace.

Вони обіймалися та навіть поцілувалися перед об'єктивами фотокамер.

Раніше співачка згадувала про їхній роман на шоу Келлі Кларксон і зазначила, що розуміє, яку реакцію викликає їхня 39-річна різниця у віці.

Шер і Олександр Едвардс Фото: Twitter Cher

"Ну, на папері це якось безглуздо, але в реальному житті ми чудово ладнаємо. Він приголомшливий, і я не відпускаю чоловікам компліменти, яких вони не заслуговують", — пожартувала Шер.

"Він дуже розумний, він дуже талановитий, і він справді кумедний, і він дуже гарний собою. І взагалі, якби я не зустрічалася з молодими чоловіками, то в мене б ніколи не було побачень, тому що старшим чоловікам я просто завжди не дуже-то подобалася", — зізналася попдіва.

Нагадаємо, до Олександра, у Шер було два шлюби. Із Сонні Боно співачка виступала дуетом. У цьому шлюбі народилася дочка Честіті, яка пізніше змінила стать і стала Чезом Боно. Нині йому 54 роки. Шер і Сонні розлучилися 1974 року, а 1998 року Сонні розбився, катаючись на лижах.

Вдруге співачка вийшла заміж за продюсера Грегга Оллмена. Пара розлучилася 1979 року. Грегг помер кілька років тому. У пари є 46-річний син Елайджа Блю Оллмен, соліст гурту Deadsy.

Також у Шер були романи з Джином Сіммонсом, бас-гітаристом рокгрупи Kiss, Велом Кілмером, Еріком Клептоном, Річі Самбора, Реєм Ліоттою і навіть Томом Крузом. Тому тоді було 23 роки, а Шер — 40, і на шоу вона говорила, що "з глузду з'їжджала через цього хлопчика".

Раніше друзі Шер розповіли, що розкішна каблучка була просто подарунком на 76-річчя співачки, а не презентом на честь заручин.