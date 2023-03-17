Джулию Фокс впервые заметили после ареста брата (фото)

Звезда подиумов отправилась за покупками в Лос-Анджелесе.

Related video

33-летнюю американскую актрису и модель Джулию Фокс впервые заметили на публике после ареста ее брата. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Канье Уэста была замечена впервые после ареста ее брата по обвинению в распространении наркотиков и оружия на Манхэттене в начале этого месяца, а на следующий день звезда нарушила молчание по поводу драмы в эмоциональном видео в Tik Tok.

Знаменитость итальянского происхождения, подписавшая залог в размере 450 000 долларов за своего 30-летнего брата Кристофера, "поймали" папарацци в Лос-Анджелесе, когда она посещала продуктовый магазин.

Для выхода в свет Фокс выбрала черную куртку, джинсовые удлиненные шорты и яркую кепку. Волосы молодой мамы были распущены. В руках эпатажная модель несла пакеты с покупками.

Позже в четверг 62-летнего отца Джулии Томаса Фокса, которого арестовали во время рейда, но ему не предъявили обвинения, видели возле своей квартиры, когда он выгуливал собаку.

Джулия Фокс говорит, что "смущена" арестом брата

Джулия Фокс

Напомним, полиция арестовала отца и младшего брата эпатажной Джулии Фокс.

Также Фокус писал о поразительном залоге, который внесла Джулия Фокс за своего брата.