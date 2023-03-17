Джулію Фокс уперше помітили після арешту брата (фото)

Зірка подіумів відправилася за покупками у Лос-Анджелесі.

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33-річну американську акторку та модель Джулію Фокс уперше помітили на публіці після арешту її брата. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Каньє Веста була помічена вперше після арешту її брата за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків і зброї на Манхеттені на початку цього місяця, а наступного дня зірка порушила мовчання щодо драми в емоційному відео в Tik Tok.

Знаменитість італійського походження, яка підписала заставу в розмірі 450 000 доларів за свого 30-річного брата Крістофера, "зловили" у Лос-Анджелесі, коли вона відвідувала продуктовий магазин.

Для виходу у світ Фокс обрала чорну куртку, джинсові подовжені шорти та яскраву кепку. Волосся молодої мами було розпущене. У руках епатажна модель несла пакети з покупками.

Пізніше в четвер 62-річного батька Джулії Томаса Фокса, якого заарештували під час рейду, але йому не висунули звинувачення, бачили біля своєї квартири, коли він вигулював собаку.

Джулія Фокс каже, що "збентежена" арештом брата

Джулія Фокс

Нагадаємо, поліція заарештувала батька та молодшого брата епатажної Джулії Фокс.

Також Фокус писав про разючу заставу, яку внесла Джулія Фокс за свого брата.