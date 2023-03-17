Жена больного Брюса Уиллиса появилась на официальном событии (фото)

Эмма Хеминг-Уиллис посетила благотворительное мероприятие.

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44-летняя британская актриса Эмма Хеминг-Уиллис вышла на публику после диагностирования ее мужу деменции. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная Брюса Уиллиса посетила благотворительный вечер AFTD Hope Rising Benefit, собиравший деньги в поддержку работы некоммерческой организации по борьбе с молодой деменцией.

Это событие стало одним из первых публичных появлений Эммы Хеминг после объявления диагноза ее мужу в начале 2023 года.

"Спасибо, что поприветствовали меня, AFTD, в моем новом доме. Это не та комната, в которой я когда-нибудь мечтала быть, но позвольте мне сказать вам, это комната безумной любви и стойкости", — написала Хеминг в сообщении в Instagram после мероприятия.

Эмма Хеминг и Анна Винтур Фото: Getty Images

"Я здесь, чтобы присоединиться к делу вместе со всеми вами", — закончила Эмма, которую на этой неделе видели с бывшей женой Брюса Уиллиса Деми Мур.

Эмма Хеминг-Уиллис Фото: Getty Images

67-летний актер в прошлом году прекратил актерскую карьеру после того, как у него диагностировали афазию, связанную с мозговым расстройством, и теперь его семья обнаружила, что у него диагностирована лобно-височная деменция.

В совместном заявлении его пятерых детей, жены Эммы Хеминг и бывшей супруги Деми Мур, опубликованном на веб-сайте Ассоциации лобно-височной деменции в середине февраля 2023, говорится: "Наша семья хотела начать с выражения нашей глубокой благодарности за невероятное излияние замечательных историй, которые мы все получили после того, как поделились первоначальным диагнозом Брюса.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Bruce Willis/Instagram

Напомним, жена больного Брюса Уиллиса записала обращение к навязчивым папарацци.

Также Фокус писал о реакции Эммы Хеминг-Уиллис на слухи о переезде Деми Мур в их дом.