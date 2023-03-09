Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о переезде Деми Мур в их дом

Деми Мур часто гостит в доме бывшего мужа, однако слухи о ее переезде не являются правдой.

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После того, как стало известно, что здоровье 67-летнего Брюса Уиллиса стремительно ухудшается из-за прогрессирующей деменции, в СМИ поползли слухи о том, что бывшая жена актера переехала к нему и теперь живет, деля дом с его нынешней супругой Эммой Хеминг. Первым об этом сообщило издание Radar, написавший, что Мур якобы помогает Эмме ухаживать за Брюсом. Однако сама Хеминг опровергла эту информацию

"Давайте пресечем это в зародыше. Это так глупо. Пожалуйста остановитесь" – заявила она в соцсети.

Как известно, Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Актер, как говорят близкие друзья семьи, "полон решимости оставаться связным и ясным как можно дольше" и мечтает понянчиться со своей первой внучкой, которую ему вскоре должна родить старшая дочь Румер.

Во вторник Эмма записала видео, где попыталась больше рассказать о диагнозе супруга, чтобы повысить осведомленность о болезни и помочь тем, кто столкнулся с подобным. Она также попросила уважать приватность их семьи и не гоняться за ними с фотокамерами.

Впервые о болезни Брюса стало известно год назад. Тогда речь шла об афазии. Актер завершил карьеру в кино, распродал большую часть недвижимости и начал вести закрытый образ жизни. Окончательный диагноз ему поставили совсем недавно. Лобно-височная деменция может включать такие симптомы, как изменения личности, трудности с речью и двигательные нарушения.

Ранее Фокус писал, что Брюс Уиллис появился на улице в начале марта после того, как его болезни дали точное определение.В свою очередь жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.