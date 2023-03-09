Дружина Брюса Вілліса спростувала чутки про переїзд Демі Мур до їхнього будинку

Демі Мур часто гостює у будинку колишнього чоловіка, проте чутки про її переїзд не є правдою.

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Після того, як стало відомо, що здоров'я 67-річного Брюса Вілліса стрімко погіршується через прогресуючу деменцію, у ЗМІ поповзли чутки про те, що колишня дружина актора переїхала до нього і тепер живе, ділячи будинок із його нинішньою дружиною Еммою Хемінг. Першим про це повідомило видання Radar, яке написало, що Мур нібито допомагає Еммі доглядати Брюса. Проте сама Хемінг спростувала цю інформацію

"Давайте припинимо це в зародку. Це так безглуздо. Будь ласка зупиніться" — заявила вона в соцмережі.

Як відомо, Віллісу діагностували лобово-скроневу деменцію. Актор, як кажуть близькі друзі сім'ї, "повний рішучості залишатися з ясним розумом якнайдовше" і мріє понянчитися зі своєю першою онукою, яку йому незабаром має народити старша дочка Румер.

У вівторок Емма записала відео, де спробувала більше розповісти про діагноз чоловіка, щоб підвищити поінформованість про хворобу та допомогти тим, хто зіткнувся з подібним. Вона також попросила поважати приватність їхньої родини та не ганятися за ними з фотокамерами.

Вперше про хворобу Брюса стало відомо рік тому. Тоді йшлося про афазію. Актор завершив кар'єру в кіно, розпродав велику частину нерухомості та почав вести закритий спосіб життя. Остаточний діагноз йому поставили нещодавно. Лобно-скронева деменція може включати такі симптоми, як зміни особистості, труднощі з вимовою та рухові порушення.

Раніше Фокус писав, що Брюс Вілліс з'явився на вулиці на початку березня після того, як його хвороби дали точне визначення. Зі свого боку дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки із друзями.