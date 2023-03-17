Дружина хворого Брюса Вілліса зʼявилася на офіційній події (фото)

Емма Гемінг-Вілліс відвідала благодійний захід.

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44-річна британська акторка Емма Гемінг-Вілліс вийшла на публіку після діагностування її чоловікові деменції. Про це пише Daily Mail.

Кохана Брюса Вілліса відвідала благодійний вечір AFTD Hope Rising Benefit, який збирав гроші на підтримку роботи некомерційної організації з боротьби з молодою деменцією.

Ця подія стала однією з перших публічних появ Емми Гемінг після оголошення діагнозу її чоловікові на початку 2023.

"Дякую, що привітав мене, AFTD, у моєму новому домі. Це не та кімната, у якій я коли-небудь мріяла бути, але дозвольте мені сказати вам, це кімната шаленої любові та стійкості", — написала Гемінг у дописі в Instagram після заходу.

Емма Гемінг та Анна Вінтур Фото: Getty Images

"Я тут, щоб приєднатися до справи разом з усіма вами", — закінчила Емма, яку цього тижня бачили з колишньою дружиною Брюса Вілліса Демі Мур.

Емма Гемінг-Вілліс Фото: Getty Images

67-річний актор минулого року припинив акторську кар’єру після того, як у нього діагностували афазію, пов’язану з мозковим розладом, і тепер його родина виявила, що у нього діагностовано лобно-скроневу деменцію.

У спільній заяві його п’ятьох дітей, дружини Емми Гемінг і колишньої дружини Демі Мур, опублікованій на вебсайті Асоціації лобно-скроневої деменції в середині лютого 2023, йдеться: "Наша родина хотіла почати з висловлення нашої глибокої вдячності за неймовірний вилив любові, підтримки і чудові історії, які ми всі отримали після того, як поділилися первинним діагнозом Брюса".

Брюс Вілліс з родиною Фото: Bruce Willis/Instagram

Нагадаємо, дружина хворога Брюса Вілліса записала звернення до навʼязливих папараці.

Також Фокус писав про реакцію Емми Гемінг-Вілліс на чутки про переїзд Демі Мур до їхнього будинку.