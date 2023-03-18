Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи присоединятся к коронационной карете 6 мая

Согласно новому отчету, дети принца и принцессы Уэльских поедут в карете за королем Карлом и королевой Камиллой после церемонии коронации 6 мая.

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Трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма планируют принять участие в поездке в карете обратно в Букингемский дворец после коронации их дедушки, короля Карла. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи "присоединятся к своим родителям" и будут "выставлены на всеобщее обозрение" в конном экипаже, когда он покинет Вестминстерское аббатство в конце церемонии коронации, которая состоится 6 мая.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Подробности, представленные в статье The Times, основаны на репетиционном документе, с которым ознакомилось издание.

Согласно планам, 74-летний король Чарльз и королева Камилла будут впереди 40-летнего Уильяма и 41-летней Кейт, а также их детей в процессии.

Также в процессии будут другие высокопоставленные члены королевской семьи — принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, новые герцог и герцогиня Эдинбургские, принц Эдвард и Софи, а также кузены покойной королевы Елизаветы: герцог и герцогиня Глостерские, герцог Кентский и принцесса Александра.

Также Фокус писал, почему дети принца Гарри и Меган Арчи и Лилибет могут не присутствовать на коронации.