Принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї приєднаються до коронаційної карети 6 травня

Згідно з новим звітом, діти принца та принцеси Уельських поїдуть у кареті за королем Карлом і королевою Каміллою після церемонії коронації 6 травня.

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Троє дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма планують взяти участь у поїздці в кареті назад до Букінгемського палацу після коронації їхнього діда, короля Карла. Про це пише The Times.

Зазначається, що принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї "приєднаються до своїх батьків" і будуть "виставлені на загальний огляд" у кінному екіпажі, коли він залишить Вестмінстерське абатство наприкінці церемонії коронації, яка відбудеться 6 травня.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми Фото: Getty Images

Подробиці, представлені в статті The Times, ґрунтуються на репетиційному документі, з яким ознайомилося видання.

Згідно з планами, 74-річний король Чарльз і королева Камілла будуть попереду 40-річного Вільяма та 41-річної Кейт, а також їхніх дітей у процесії.

Також у процесі будуть інші високопоставлені члени королівської родини — принцеса Анна та її чоловік віцеадмірал сер Тім Лоуренс, нові герцог і герцогиня Единбурзькі, принц Едвард і Софі, а також кузени покійної королеви Єлизавети: герцог і герцогиня Глостерські, герцог Кентський і принцеса Олександра.

Також Фокус писав, чому діти принца Гаррі та Меган Арчі й Лілібет можуть не бути присутніми на коронації.