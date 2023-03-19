Dior в деталях показал, как создавалось свадебное платье для принцессы Иордании (видео)

Принцесса Иман лично обратилась к креативному директору Dior Марии Грации Кьюри с просьбой создать для нее подвенечный наряд.

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Французский модный дом Dior спустя неделю после свадьбы иорданской принцессы Иман раскрыл детали создания свадебного платья для королевской особы, опубликовав информацию на своей странице в Instagram.

Подвенечный наряд принцесса Иман лично поручила разработать креативному директору бренда Марии Грации Кьюри, и та справилась с поручением наилучшим образом. В своей работе та стремилась создать современный дизайн, но в то же время подчеркнуть вечную классику. Простота платья была изысканным упражнением в сдержанности со стороны Марии, которая воздержалась от экстравагантных дизайнерских решений, традиционно ассоциирующихся со свадебными платьями в стиле принцессы.

В дизайн платья были включены тонкие цветочные детали в воротник и рукава. Эти простые цветочные кружева были не только примером работы ателье мирового класса, но и умным намеком на свадебный букет принцессы Иман из белых цветов

Ателье Дома также продемонстрировало свои знаменитые возможности пошива обтекаемого силуэта платья. По мнению Кьюри, "сияющая невеста прекрасно воплотила неотразимо женственный силуэт в свой особенный день".

"Для меня было честью приложить руку к этому историческому моменту для королевской семьи Иордании. Поздравляем жениха и невесту! Для меня было большой честью и счастьем быть частью такого особенного дня, я желаю вам обоим счастья на всю жизнь", – написала дизайнер.

Кроме свадебного платья, французский дом моды пошил наряд и для матери невесты, королевы Рании. Она была неотразима в платье в пол из шелкового бежевого материала с элегантными складками.

Старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, 26-летняя Иман вышла замуж за финансиста из Венесуэлы греческого происхождения Джамиля Александра Термиотиса. Церемония бракосочетания состоялась в Королевском дворце в жилом районе Дабук на западе Аммана в присутствии принцев и принцесс, а также гостей, близких к королевской семье, включая первую леди Египта Энтиссар ас-Сиси.

Ранее Фокус писал, что королева Иордании показала фото с девичника дочери и первые кадры ее свадьбы.