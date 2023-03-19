Dior у деталях показав, як створювалася весільна сукня для принцеси Йорданії (відео)

Принцеса Іман особисто звернулася до креативної директорки Dior Марії Грації Кюрі з проханням створити для неї весільне вбрання.

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Французький модний дім Dior через тиждень після весілля йорданської принцеси Іман розкрив деталі створення весільної сукні для королівської персони, опублікувавши інформацію на своїй сторінці в Instagram.

Вінчальне вбрання принцеса Іман особисто доручила розробити креативній директорці бренду Марії Грації Кюрі, і та впоралася з дорученням якнайкраще. У своїй роботі вона прагнула створити сучасний дизайн, але водночас наголосити на вічній класиці. Простота сукні була вишуканою вправою в стриманості з боку Марії, яка утрималася від екстравагантних дизайнерських рішень, які традиційно асоціюються з весільними сукнями в стилі принцеси.

У дизайн сукні були включені тонкі квіткові деталі в комір і рукави. Ці прості квіткові мережива були не лише прикладом роботи ательє світового класу, а й розумним натяком на весільний букет принцеси Іман із білих квітів.

Ательє дому також продемонструвало свої знамениті можливості пошиття обтічного силуету сукні. На думку Кюрі, "наречена, що сяє, чудово втілила неперевершено жіночний силует у свій особливий день".

"Для мене було честю прикласти руку до цього історичного моменту для королівської родини Йорданії. Вітаємо нареченого та наречену! Для мене було великою честю й щастям бути частиною такого особливого дня, я бажаю вам обом щастя на все життя", — написала дизайнерка.

Окрім весільної сукні, французький дім моди пошив вбрання і для матері нареченої, королеви Ранії. Вона була чарівна в сукні з шовкового бежевого матеріалу з елегантними складками.

Старша дочка короля Абдалли II та королеви Ранії, 26-річна Іман вийшла заміж за фінансиста з Венесуели грецького походження Джаміля Олександра Терміотіса. Церемонія одруження відбулася в Королівському палаці у житловому районі Дабук на заході Аммана в присутності принців і принцес, а також гостей, близьких до королівської родини, включаючи першу леді Єгипту Ентіссар ас-Сісі.

Раніше Фокус писав, що королева Йорданії показала фото з дівич-вечора дочки та перші кадри її весілля.