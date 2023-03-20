Шарлиз Терон вышла в свет с таинственным бойфрендом

Ранее актриса была помолвлена с Шоном Пенном, однако в 2015 году они расстались.

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47-летняя Шарлиз Терон появилась на теннисном матче BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, Калифорния в компании привлекательного мужчины. Это ее первое появление с вероятным бойфрендом на публике с 2015 года, когда она рассталась с актером Шоном Пенном. С той поры звезда "Взрывной блондинки" ни с кем не встречалась. Об этом пишет Daily Mail.

Шарлиз прекрасно проводила время, наблюдая, как звезда тенниса Карлос Алькарас побеждает Янника Синнера в полуфинале.

Кто ее загадочный привлекательный спутник, выяснить не удалось.

Шарлиз Терон и ее загадочный спутник

Актриса ранее говорила, что обожает теннис, но сама играет "просто ужасно".

Она крайне скрытна во всем, что касается ее личной жизни. В интервью 2019 года она шутила, называя себя "шокирующе доступной" и говорила, что у ее идеального мужчины должна быть "красивая борода".

"Я просто хочу хорошо провести время. Это зависит от парня, который может отрастить хорошую бороду. Я не хочу, чтобы парни, у которых не растут хорошие бороды, отращивали бороды, Я не фанат этого", — говорила актриса.

Звезда также заявила, что готова к новым отношениям после того, как "сделала выбор быть одинокой", и хочет "хорошо провести время и посмеяться" с кем-то особенным.

"Кому-то просто нужно быть более решительным. Я шокирующе доступна. Я начинаю эмоционально открываться, чтобы, возможно, найти любовь всей своей жизни", — говорила Шарлиз Терон, но уже через год в интервью она уточнила, что жить с кем-либо она не готова.

"Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова жить с кем-то. Честно говоря, ему, возможно, придется купить дом рядом со мной. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова справиться с этим. Я слишком стара для этого дерьма", — отмечала звезда фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".

История свиданий звезды, которая сейчас воспитывает двоих приемных детей, не слишком обширна.

В середине 1990-х годов Терон два года встречалась с актером Крейгом Бирко, звездой сериалов "Менталист" и "Элементарно". C 1997 по 2001 год у нее были отношения с музыкантом Стивеном Дженкинсом, солистом группы Third Eye Blind.

После знакомства на съемках фильма "24 часа" Шарлиз Терон девять лет встречалась с актером Стюартом Таунсендом, звездой фильма "Королева проклятых", однако в 2010 году они расстались.

Два года Шарлиз Терон встречалась и даже была помолвлена с Шоном Пенном, однако в июне 2015 года они расстались.

Актриса говорила, что не против свиданий, но одиночество тоже ее вполне устраивает.

Напомним, ранее в ряде таблоидов появилась информация, что Терон завела отношения с Габриэлем Обри, бывшим парнем Холли Берри. Но, похоже, дело дальше нескольких свиданий не продвинулось.