Шарліз Терон вийшла у світ із таємничим бойфрендом

Раніше актриса була заручена із Шоном Пенном, однак у 2015 році вони розлучилися.

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47-річна Шарліз Терон з'явилася на тенісному матчі BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі, Каліфорнія, у компанії привабливого чоловіка. Це її перша поява з ймовірним бойфрендом на публіці з 2015 року, коли вона розлучилася з актором Шоном Пенном. З того часу зірка "Вибухової блондинки" ні з ким не зустрічалася. Про це пише Daily Mail.

Шарліз чудово проводила час, спостерігаючи, як зірка тенісу Карлос Алькарас перемагає Янніка Сіннера у півфіналі.

Хто її загадковий привабливий супутник, з'ясувати не вдалося.

Шарліз Терон та її загадковий супутник

Акторка раніше говорила, що обожнює теніс, але сама грає "просто жахливо".

Вона вкрай потайлива у всьому, що стосується її особистого життя. В інтерв'ю 2019 року вона жартувала, називаючи себе "шокуюче доступною" і говорила, що у її ідеального чоловіка має бути "красива борода".

"Я просто хочу добре провести час. Це залежить від хлопця, який може відростити хорошу бороду. Я не хочу, щоб хлопці, у яких не ростуть хороші бороди, відрощували бороди, Я не фанатка цього", — говорила актриса.

Зірка також заявила, що готова до нових відносин після того, як "зробила вибір бути самотньою", і хоче "добре провести час та посміятися" з кимось особливим.

"Комусь просто потрібно бути більш рішучим. Я шокуюче доступна. Я починаю емоційно відкриватися, щоб, можливо, знайти кохання всього свого життя", — говорила Шарліз Терон, але вже через рік в інтерв'ю вона уточнила, що жити з кимось вона не готова.

"Я не знаю, чи зможу я колись знову жити з кимось. Чесно кажучи, йому, можливо, доведеться купити будинок поруч зі мною. Я не знаю, чи зможу я коли-небудь знову впоратися з цим. Я занадто стара для цього лайна", — зазначала зірка фільму "Шалений Макс: Дорога люті".

Історія побачень зірки, яка зараз виховує двох прийомних дітей, не надто велика.

У середині 1990-х років Терон два роки зустрічалася з актором Крейгом Бірком, зіркою серіалів "Менталіст" та "Елементарно". З 1997 по 2001 рік у неї були стосунки з музикантом Стівеном Дженкінсом, солістом гурту Third Eye Blind.

Після знайомства на зйомках фільму "24 години" Шарліз Терон дев'ять років зустрічалася з актором Стюартом Таунсендом, зіркою фільму "Королева проклятих", проте у 2010 році вони розлучилися.

Два роки Шарліз Терон зустрічалася і навіть була заручена із Шоном Пенном, проте в червні 2015 року вони розлучилися.

Актриса говорила, що не проти побачень, але самотність також її цілком влаштовує.

Нагадаємо, раніше у низці таблоїдів з'явилася інформація, що Терон завела відносини з Габріелем Обрі, колишнім хлопцем Геллі Беррі. Але, схоже, справа далі за кілька побачень не просунулась.