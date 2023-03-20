Эмили Ратаковски показала подросшего сына (фото)
Первенцу модели исполнилось накануне два года.
31-летняя американская модель Эмили Ратаковски поделилась новыми фото своего сына Сильвестра. Праздничные кадры со дня рождения первенца звезда подиумов польско-еврейского происхождения опубликовала в Instagram-аккаунте.
Молодая мама на фото была одета в красную футболку и красную куртку North Face, что напоминало ее 2-летнего ребенка.
На первом снимке карусели из трех фото она держала Сильвестра на колене, когда ему дарили торт "Щенячий патруль".
Темные волосы супермодели были собраны в пучок, закрепленный зажимом, а челка-шторка обрамляла ее лицо.
Ратаковски помогла имениннику задуть свечи на торте и подписала свежую публикацию лаконично: "Два".
Звезда подиумов, недавно участвовавшая в показе недели моды Versace, была в приталенных джинсах. Она также надела массивные золотые серьги-кольца, а ее сын удивленно смотрел на свои свечи.
Его торт, лежавший на плоской белой доске, был с надписью: "Слай — это 2!"
Домашний любимец модели Коломбо тоже появился на некоторых кадрах.
Красные растяжки, а также золотые шары были видны на заднем плане, а пожелания на день рождения от поклонников и друзей заполнили комментарии.
Слай был готов к торжествам, надев красный топ с длинными рукавами от Paw Patrol и штаны с собачьими нашивками.
Напомним, Эмили Ратаковски "поймали" на свидании с бывшим бойфрендом.
Также Фокус писал о трогательном обращении Эмили Ратаковски к ее первенцу за несколько дней до его дня рождения.