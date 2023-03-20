Емілі Ратаковскі показала сина, що підріс (фото)

Первістку моделі виповнилося напередодні два роки.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі поділилася новими фото свого сина Сильвестра. Святкові кадри з дня народження первістка зірка подіумів польсько-єврейського походження опублікувала в Instagram-акаунті.

Молода мама на фото була одягнена в червону футболку та червону куртку North Face, що нагадувало її 2-річну дитину.

На першому знімку каруселі з трьох фото вона тримала Сильвестра на коліні, коли йому дарували торт "Щенячий патруль".

Темне волосся супермоделі було зібране в пучок, закріплений затискачем, а чубчик-шторка обрамляв її обличчя.

Емілі Ратаковскі із сином

Ратаковскі допомогла імениннику задути свічки на торті та підписала свіжу публікацію лаконічно: "Два".

Зірка подіумів, яка нещодавно брала участь у показі тижня моди Versace, була в приталених джинсах. Вона також одягла масивні золоті сережки-кільця, а її білявий син здивовано дивився на свої свічки.

Його торт, який лежав на плоскій білій дошці, мав записку з написом: "Слай — це 2!"

Домашній улюбленець моделі Коломбо також зʼявився на деяких кадрах.

Червоні розтяжки, а також золоті повітряні кульки були видні на задньому плані, а побажання на день народження від шанувальників і друзів заповнили коментарі.

Слай був готовий до урочистостей, одягнувши червоний топ із довгими рукавами від Paw Patrol і штани із собачими нашивками.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі "зловили" на побаченні з колишнім бойфрендом.

Також Фокус писав про зворушливе звернення Емілі Ратаковскі до її первістка за кілька днів до його дня народження.