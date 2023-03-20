Дженнифер Лопес вышла в свет в откровенном вечернем платье (фото)

Бизнес-леди продемонстрировала роскошный образ для вечеринок весной 2023 года.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала вечернее откровенное платье. Снимками c события бизнес-леди делится в своем Instagram.

Жена оскароносного Бена Аффлека накануне устроила роскошную вечеринку по случаю презентации своей коллекции обуви JLO Jennifer Lopez с Revolve в частной резиденции в Беверли-Хиллз. Для этого случая звезда сцены выглядела гламурно в металлическом платье с обнаженным плечом, которое воспроизводило стиль экстравагантных сценических образов 70-х, с асимметричным сетчатым вырезом на туловище и ниспадающей плиссированной юбкой с разрезом, поднимающимся над бедрами к талии.

Она дополнила платье омбре металлическими шортами с крайним разрезом, а также парой серебристых туфель на платформе. Ее аксессуары включали ряд колец и эффектную пару висячих золотых шестиугольных серьг.

Что касается ее прически, то Лопес носила свои медово-светлые волосы, зачесанные назад, в сочетании с розовыми румянами и морозными нюдовыми губами.

Дженнифер Лопес

Напомним, как Дженнифер Лопес помогла Бену Аффлеку при создании его нового фильма.

Также Фокус писал о недавней съемке 53-летней Дженнифер Лопес в прозрачной юбке и боди.