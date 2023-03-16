Дженнифер Лопес позирует в боди и прозрачной юбке для коллаборации с Revolve (фото)
Никто не сделает такую шикарную рекламу, как Дженнифер Лопес.
Певица, актриса и модель продемонстрировала свое невероятное телосложение, представляя свое новое сотрудничество с популярным брендом Revolve. Об этом пишет Daily Mail.
53-летняя Дженнифер Лопес, одетая в полностью черный ансамбль, состоящий только из боди и прозрачной юбки, сосредоточила все внимание на стильной обуви и ее фигуре. Актриса надела туфли на ремешках, украшенные сверху мехом.
В своем Instagram-аккаунте она опубликовала некоторые снимки с фотосессии, показывая, что ей понравился конечный результат.
"Я люблю обувь!!!" — написала Джей Ло, упомянув, что скоро выйдет ее альбом "This Is Me Now".
Дженнифер также сделала идеальный макияж для фотосессии, а длинные прямые волосы оставила распущенными.
Нет сомнений, что в последнее время она использует свой модельный талант, поскольку недавно Лопес позировала для итальянского бренда нижнего белья и интимной одежды Intimissimi, после того как она была подтверждена в качестве их глобального амбассадора бренда.
Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала подвеску с именем своего мужа, голливудского актера Бена Аффлека.