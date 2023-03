Дженнифер Лопес позирует в боди и прозрачной юбке для коллаборации с Revolve (фото)

Никто не сделает такую шикарную рекламу, как Дженнифер Лопес.

Related video

Певица, актриса и модель продемонстрировала свое невероятное телосложение, представляя свое новое сотрудничество с популярным брендом Revolve. Об этом пишет Daily Mail.

53-летняя Дженнифер Лопес, одетая в полностью черный ансамбль, состоящий только из боди и прозрачной юбки, сосредоточила все внимание на стильной обуви и ее фигуре. Актриса надела туфли на ремешках, украшенные сверху мехом.

Фото: Instagram jlo Фото: Instagram jlo

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала некоторые снимки с фотосессии, показывая, что ей понравился конечный результат.

"Я люблю обувь!!!" — написала Джей Ло, упомянув, что скоро выйдет ее альбом "This Is Me Now".

Дженнифер также сделала идеальный макияж для фотосессии, а длинные прямые волосы оставила распущенными.

Нет сомнений, что в последнее время она использует свой модельный талант, поскольку недавно Лопес позировала для итальянского бренда нижнего белья и интимной одежды Intimissimi, после того как она была подтверждена в качестве их глобального амбассадора бренда.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала подвеску с именем своего мужа, голливудского актера Бена Аффлека.