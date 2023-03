Дженніфер Лопес позує в боді та прозорій спідниці для колаборації з Revolve (фото)

Ніхто не зробить таку розкішну рекламу, як Дженніфер Лопес.

Співачка, актриса та модель продемонструвала свою неймовірну статуру, представивши свою нову співпрацю з популярним брендом Revolve. Про це пише Daily Mail.

53-річна Дженніфер Лопес, одягнена в повністю чорний ансамбль, що складається лише з боді та прозорої спідниці, зосередила всю увагу на стильному взутті та його фігурі. Актриса одягла туфлі на ремінцях, прикрашені зверху хутром.

Фото: Instagram jlo Фото: Instagram jlo

У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала деякі знімки з фотосесії, показавши, що їй сподобався кінцевий результат.

"Я люблю взуття!" — Написала Джей Ло, згадавши, що скоро вийде її альбом This Is Me Now.

Дженніфер також зробила ідеальний макіяж для фотосесії, а довге пряме волосся залишила розпущеним.

Немає сумнівів, що останнім часом вона використовує свій модельний талант, оскільки нещодавно Лопес позувала для італійського бренду спідньої білизни та інтимного одягу Intimissimi, після того, як вона була підтверджена як їхній глобальний посол бренду.

