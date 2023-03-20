Дженніфер Лопес вийшла у світ у відвертій вечірній сукні (фото)

Бізнеследі продемонструвала розкішний образ для вечірок навесні 2023.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала вечірню відверту сукню. Знімками з події бізнеследі ділиться у своєму Instagram.

Дружина оскароносного Бена Аффлека напередодні влаштувала розкішну вечірку з нагоди презентації своєї колекції взуття JLO Jennifer Lopez з Revolve у приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. Для цієї нагоди зірка сцени виглядала гламурно в металевій сукні з оголеним плечем, яка відтворювала стиль екстравагантних сценічних образів 70-х, з асиметричним сітчастим вирізом на тулубі та спадаючою плісированою спідницею з розрізом, який піднімався над стегнами до талії.

Вона доповнила сукню омбре металевими шортами з крайнім розрізом, а також парою сріблястих туфель на платформі. Її аксесуари включали низку каблучок і ефектну пару висячих золотих шестикутних сережок.

Що стосується її зачіски, то Лопес носила своє медово-світле волосся, зачесане назад, у поєднанні з рожевими рум’янами та морозними нюдовими губами.

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, як Дженніфер Лопес допомогла Бену Аффлеку під час створення його нового фільму.

Також Фокус писав про нещодавню зйомку 53-річної Дженніфер Лопес у прозорій спідниці та боді.