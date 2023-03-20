Кортни Кокс показала total-black образ для прохладной весны (фото)

Брюки знаменитости стоят около 53 тысяч гривен.

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58-летняя американская актриса Кортни Кокс продемонстрировала образ в темных оттенках для прохладной весны. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду культового сериала "Друзья" заметили, когда она покидала ужин в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния.

Кокс оделась в резкий черный костюм, выходя из шикарного ресторана, легко улыбаясь при этом.

Актриса продемонстрировала изящную черную кожаную куртку, которую она надела поверх полупрозрачного черного топа, украшенного изысканным золотым ожерельем.

Кортни соединила пиджак и топ с черными атласными брюками и острыми каблуками, а вещи первой необходимости держала в стильной темно-коричневой сумочке на плече.

Она оставила распущенные волосы, подчеркнув черты лица сияющей палитрой макияжа.

Кортни Кокс

Отметим, что такие штаны стоят 1200 фунтов стерлингов (около 53 тысяч гривен).

Кортни Кокс в последнее время часто выходит в свет, чтобы прорекламировать свой фильм "Крик", в котором сыграла одну из главных ролей. В картине также появилась звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега.

Напомним, Кортни Кокс вышла в свет с единственной дочерью.

Также Фокус писал о романтических отношениях Кортни Кокс и ее младшего бойфренда.