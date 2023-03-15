56-летняя Кортни Кокс рассказала об отношениях с бойфрендом, который младше ее на 12 лет

Кортни Кокс рассказала о своих отношениях на расстоянии с музыкантом Джонни МакДейдом.

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58-летняя звезда сериала "Друзья" откровенничала со своей коллегой, 47-летней актрисой Дрю Бэрримор на заднем сиденье внедорожника, когда они ехали по улицам Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail.

Кортни рассказала Дрю, что МакДейд прилетел из Лондона в Голливуд, чтобы посмотреть, как она получит свою звезду на Аллее славы.

"Да, это было так мило. Он прилетел из Лондона, где он живет", — сказала она.

Бэрримор прокомментировала, что дальние расстояния слишком сложны для нее. Кортни ответила: "Пока у вас есть доверие, я думаю, не имеет значения, где вы находитесь. Вы можете быть самим собой и при этом радоваться, когда видите друг друга".

Как известно, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд вместе около восьми лет, однако свои отношения так и не скрепили официальным браком.

В январе прошлого года она говорила с People о перспективе выйти замуж за Джонни. Она сказала: "Я не знаю. Я точно не против. Я просто не думаю об этом".

Напомним, Кортни Кокс рассказала, как отец просил ее завершить карьеру в Голливуде.

Также Фокус писал о редком выходе в свет Кортни Кокс и ее бойфренда.