56-річна Кортні Кокс розповіла про стосунки з бойфрендом, який молодший за неї на 12 років

Кортні Кокс розповіла про свої стосунки на відстані з музикантом Джонні Мак-Дейдом.

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58-річна зірка серіалу "Друзі" була відвертою зі своєю колегою, 47-річною актрисою Дрю Беррімор на задньому сидінні позашляховика, коли вони їхали вулицями Нью-Йорка. Про це пише Daily Mail.

Кортні розповіла Дрю, що Мак-Дейд прилетів із Лондона до Голлівуду, щоб подивитися, як вона отримає свою зірку на Алеї слави.

"Так, це було так мило. Він прилетів із Лондона, де він живе", — сказала вона.

Беррімор прокоментувала, що далекі відстані надто складні для неї. Кортні відповіла: "Поки у вас є довіра, я думаю, не має значення, де ви перебуваєте. Ви можете бути самимм собою і водночас радіти, коли бачите одне одного".

Як відомо, Кортні Кокс і Джонні Мак-Дейд разом близько восьми років, проте свої стосунки так і не скріпили офіційним шлюбом.

У січні минулого року вона говорила з People про перспективу вийти заміж за Джонні. Вона сказала: "Я не знаю. Я точно не проти. Я просто не думаю про це".

Нагадаємо, Кортні Кокс розповіла, як батько просив її завершити кар'єру в Голлівуді.

Також Фокус писав про рідкісний вихід у світ Кортні Кокс і її бойфренда.