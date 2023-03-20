Кортні Кокс показала total-black образ для прохолодної весни (фото)

Штани знаменитості коштують близько 53 тисяч гривень.

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58-річна американська акторка Кортні Кокс продемонструвала образ у темних відтінках для прохолодної весни. Про це пише Daily Mail.

Зірку культового серіалу "Друзі" помітили, коли вона залишала вечерю в італійському ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці, Каліфорнія.

Кокс вдягнулася в різкий чорний костюм, коли виходила з шикарного ресторану, легко посміхаючись при цьому.

Акторка продемонструвала витончену чорну шкіряну куртку, яку вона надягла поверх напівпрозорого чорного топу, прикрашеного вишуканим золотим намистом.

Кортні поєднала піджак і топ з чорними атласними штанами та гострими підборами, а речі першої необхідності тримала в стильній темно-коричневій сумочці на плечі.

Вона залишила розпущене волосся, підкресливши риси обличчя сяючою палітрою макіяжу.

Кортні Кокс

Зазначимо, що такі штани коштують 1200 фунтів стерлінгів (близько 53 тисяч гривень).

Наразі Кортні Кокс часто виходить у світ, аби прорекламувати свій фільм "Крик", у якому зіграла одну з головних ролей. У картині також зʼявилася зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега.

Нагадаємо, Кортні Кокс вийшла у світ з єдиною донькою.

Також Фокус писав про романтичні стосунки Кортні Кокс та її молодшого бойфренда.